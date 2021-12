Home Assistant OmniLinkBridge

Posted Today, 03:03 PM

Attempting to upgrade my HA experience without uprooting the OPII infrastructure already in place (UPB switches etc).

Installed the bridge and installed MQTT (as best as I can tell correctly)

below is the log file (fresh restart) from the OmniLink indicating an error connecting with the host 1883, which i believe is the MQTT broker log below as well (fresh restart)

Hassio newbie so probably a basic mistake. Documentation on LinkBridge pretty thin, not much to follow to troubleshoot. Any help/pointers appreciated

Home Assistant Core: 2021.12.7

Home Assistant Supervisor: 2021.12.2

-----------------------------------------------------------

Please, share the above information when looking for help

or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.

-----------------------------------------------------------

[cont-init.d] 00-banner.sh: exited 0.

[cont-init.d] 01-log-level.sh: executing...

[cont-init.d] 01-log-level.sh: exited 0.

[cont-init.d] done.

[services.d] starting services

[services.d] done.

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.CoreServer INF] Started version 1.1.11.0 on Unix 5.10.63.8 with ["OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII", "OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule", "OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule"]

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Controller Status: Connecting

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII INF] Controller is OmniPro II firmware 3.14A

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Retrieving named units

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Waiting for system formats

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Temperature format is Fahrenheit

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Waiting for system troubles

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Waiting for named units Area

2021-12-30 14:58:43 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Waiting for named units Zone

2021-12-30 14:58:44 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:58:44 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:58:44 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Waiting for named units Thermostat

2021-12-30 14:58:44 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Added thermostat to watch list 1st Front

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Polling status received for Thermostat 1st Front

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Added thermostat to watch list 1st Back

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Polling status received for Thermostat 1st Back

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Added thermostat to watch list 2nd Front

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Polling status received for Thermostat 2nd Front

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Added thermostat to watch list 2nd Back

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Polling status received for Thermostat 2nd Back

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Added thermostat to watch list Playroom

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Polling status received for Thermostat Playroom

2021-12-30 14:58:45 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Waiting for named units Unit

2021-12-30 14:58:47 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Waiting for named units Message

2021-12-30 14:58:48 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Waiting for named units Button

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII DBG] Unsolicited notifications enabled

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial AreaStatus 1 AREA 1, Status: OFF, Alarms: 0

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 1 FIRE, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 2 SIDE DOOR, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 3 BATHROOM, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 4 STUDY, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 5 DINING ROOM, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 6 FRONT DOOR, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 7 LIVING ROOM, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 8 FAMILY RM, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 9 FAMILY RM DOOR, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 10 DINETTE DOOR, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 11 DINETTE WINDOWS, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 12 KITCHEN WINDOWS, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 13 GARAGE WINDOWS, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 14 GARAGE ROLL LFT, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 15 GARAGE ROLL RHT, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 16 THERMOSTAT, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 17 BASEMENT DOOR, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 18 BASEMENT BACK, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 19 BASEMENT SIDE B, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 20 BASEMENT SIDE F, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.LoggerModule VRB] Initial ZoneStatus 21 MOTIONS, Status: SECURE

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:58:49 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:58:54 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:58:54 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:58:59 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:58:59 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:04 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:04 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:09 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:09 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:14 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:14 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:19 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:19 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:24 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:24 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:29 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:29 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:30 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII WRN] Ignoring unknown temp for Thermostat 2nd Front

2021-12-30 14:59:30 [OmniLinkBridge.Modules.OmniLinkII WRN] Ignoring unknown temp for Thermostat 2nd Back

2021-12-30 14:59:34 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:34 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:39 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:39 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:44 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:44 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:49 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:49 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:54 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:54 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 14:59:59 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 14:59:59 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 15:00:04 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 15:00:04 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 15:00:09 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 15:00:09 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 15:00:14 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 15:00:14 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

2021-12-30 15:00:19 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule DBG] Disconnected

2021-12-30 15:00:19 [OmniLinkBridge.Modules.MQTTModule ERR] Error connecting Error while connecting with host ':1883'.

[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.

[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.

[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...

[fix-attrs.d] done.

[cont-init.d] executing container initialization scripts...

[cont-init.d] mosquitto.sh: executing...

[14:59:40] INFO: SSL is not enabled

[cont-init.d] mosquitto.sh: exited 0.

[cont-init.d] nginx.sh: executing...

[cont-init.d] nginx.sh: exited 0.

[cont-init.d] done.

[services.d] starting services

[services.d] done.

[14:59:40] INFO: Starting NGINX for authentication handling...

[14:59:41] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...

1640894381: mosquitto version 1.6.12 starting

1640894381: |-- *** auth-plug: startup

[14:59:41] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.

[14:59:42] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.